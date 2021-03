BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 21:00

Uma ação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher mexeu com os brothers do "BBB 21". Muitos se emocionaram ao ver as mães e, do lado de fora da casa, um depoimento em especial tocou o público. Além disso, o desentendimento interminável entre Carla Diaz e Arthur deu o que falar. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas do reality.

fotogaleria

Publicidade

Uma ação de um patrocinador movimentou a tarde da casa. Nela, Thelma Assis, vencedora do "BBB 20", narrou trechos marcantes das histórias das mães de cada participante. Todos se emocionaram bastante, mas, depois, Gilberto ficou preocupado com a mãe, pois achou o depoimento dela seco . Outros brothers tiveram que acalmar o participante, que sentiu receio de como a mãe está recebendo seu comportamento dentro da casa.

Uma das partes mais marcantes para o público foi o da mãe de Juliette. Fátima, mãe da sister, contou que trabalha desde os 8 anos e que a filha a ensinou a ler e a escrever. Nas redes sociais, usuários se comoveram com a atitude da paraibana.

Publicidade

Que história forte e inspiradora. Saber que Juliette ensina a mãe a Ler e escrever foi uma das coisas mais lindas e emocionantes que eu já vi nesse BBB. Eu tô chorando muito! #BBB21 pic.twitter.com/ZaAAxJk3Kd — math (@glowsslouis) March 8, 2021

Publicidade

Por outro lado, Carla anda bastante descontente com as atitudes do affair. No Paredão, a atriz ficou chateada por não ser imunizada pelo Anjo, Arthur . Em conversa com Camilla de Lucas, ela desabafou sobre a situação.

“Eu estou muito chateada”, disse a atriz. "Eu quero a Carla Diaz de volta... Eu senti você perdidinha", aconselhou a influencer ao abraçá-la. "Pode ser, sim. Concordo. Amiga, eu estava gostando real. Então, fiquei cega. Posso ter ficado cega, sim", respondeu Carla sobre o envolvimento com Arthur.

Publicidade

Publicidade

"Não foge do seu BO, é o seu BO, tá ligado? É uma responsa sua, saca? Voces construíram essa parada", completou o músico. "Ontem eu falei duas vezes, mano", respondeu Arthur.

E, pelo que parece, esse rolo ainda vai durar alguns dias...