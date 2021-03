Camila Mendes, atriz da série Riverdale Internete

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 14:43

Rio - Camila Mendes, estrela da série "Riverdale", revelou durante entrevista à revista "Health" que teve ataques de pânico durante as filmagens. A atriz de 26 anos explicou que precisou viajar para o Canadá para gravar os episódios e que se sentiu mal por estar longe dos entes queridos.



"É interessante. Quando começamos a filmar a quinta temporada, comecei a ter ataques de pânico, o que era estranho para mim", contou. "Acho que foi porque eu estava em Vancouver e as fronteiras estavam fechadas, ninguém podia nos visitar. Você começa a sentir falta de sua casa e de sua vida, e você não tem seus amigos ou sua comunidade com você", explicou.