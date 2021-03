Erasmo Viana e Gabriela Pugliesi Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 16:18 | Atualizado 09/03/2021 16:20

Rio - Gabriela Pugliesi desmentiu uma das especulações que surgiram após o fim do relacionamento com Erasmo Viana. Respondendo os seguidores nas redes sociais, a influenciadora disse que não tinha um relacionamento aberto com o ex.



"Eu não tinha relacionamento aberto. Nosso relacionamento era do nosso jeito, mas não era aberto. Ou seja…", disse.