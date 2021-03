Juliana Paes e Carla Diaz Reprodução

Publicado 09/03/2021 16:43 | Atualizado 09/03/2021 16:44

Nesta terça-feira, o público decide, entre Arthur, Caio, Carla Diaz e João, quem será "eliminado" no Paredão falso. Quem sair, ficará escondido observando a movimentação da casa e retornará dias depois. Nas redes sociais, famosos e anônimos comentam em tempo real o reality. Juliana Paes, uma das celebridades declaradas fãs do "BBB", fez um pedido inusitado a Boninho, nesta terça-feira.

Em resposta ao diretor do programa, atriz disse que gostaria que Juliette fosse ao Paredão falso. Além disso, ela também confessou que gostaria de dar um alerta a Carla Diaz.

"Eu queria um play com Juliette no paredão falso! Pode ser? Aí eu brinco e me visto de Bibi pra dar um sacode em Carlinha tbm!", escreveu Juliana.

