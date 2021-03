Felipe Neto Reprodução

Por iG

Publicado 09/03/2021 18:12 | Atualizado 09/03/2021 18:12

Luciano Hang, dono das lojas Havan, perdeu nesta terça-feira, uma batalha judicial contra o youtuber Felipe Neto. Ele processou o youtuber por ter recebido críticas por vender alimentos essenciais para continuar com as lojas abertas na pandemia de covid-19.



Seugundo o UOL, o juiz do caso julgou improcedente os pedidos de Hang e declarou que não houve qualquer dano à honra do empresário ou das lojas Havan.



"No presente caso, as manifestações dos requeridos não extrapolaram os limites da liberdade de imprensa e livre manifestação do pensamento em expor críticas e insatisfações, e, tampouco, atingiram o direito da personalidade dos autores", diz a sentença.



A manobra feita por Hang tinha o objetivo de impedir o fechamento das lojas quando decretos pelo país autorizavam somente serviços essenciais a permanecerem abertos para frear a escalada de casos de covid-19.



A empresa passou a vender alimentos e conseguiu amparo legal para manter as lojas abertas. Cabe a Luciano Hang arcar com honorários dos advogados de defesa de Felipe Neto, que chegam a R$ 5 mil.