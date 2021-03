Demi Lovato reprodução - internet

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 19:09

Rio - Demi Lovato, de 28 anos, refletiu sobre a batalha contra a depressão e dependência química durante o podcast "Yeah No, I'm Not OK". A cantora explicou que, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, quem tem um transtorno alimentar quer deixar de viver.



"Da mesma forma que isso quase me matou, às vezes salvou minha vida, porque houve momentos em que lidei com ideações suicidas", disse para a apresentadora Diane Guerrero.