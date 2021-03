Adam Driver e Lady Gaga Reprodução

Publicado 09/03/2021 19:46 | Atualizado 09/03/2021 19:48

Lady Gaga compartilhou uma foto com Adam Driver no set de filmagens do filme "House of Gucci" nesta terça-feira. "Senhor e senhora Gucci #HouseOfGucci", escreveu na legenda da foto, em italiano.



A produção vai contar a história do assassinato de Maurizio Gucci, que teve a morte encomendada pela ex-esposa Patrizia Reggiani.