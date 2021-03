Ator ironizou apoio do governo Bolsonaro a autodeclaração de Guaidó como presidente da Venezuela Reprodução

Por iG

Publicado 10/03/2021 14:43

Após Luís Inácio Lula da Silva ser declarado elegível novamente, José de Abreu, conhecido por atuar em novelas da Globo, se colocou à disposição do Partido dos Trabalhadores (PT) para disputar as eleições de 2022.



"A partir de setembro estarei me dedicando em tempo integral ao PT e à reconstrução do país. Chegou a hora. Coloco-me à disposição inclusive para concorrer a cargo eletivo. Na Bahia!", escreveu José de Abreu , em seu perfil no Twitter, na terça-feira.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Obrigado, <a href="https://twitter.com/gleisi?ref_src=twsrc%5Etfw">@gleisi</a>, pelas palavras carinhosas em seu nome e do partido. Como lhe escrevi na resposta, a partir de setembro estarei me dedicando em tempo integral ao PT e à reconstrução do país. Chegou a hora. Coloco-me à disposição inclusive para concorrer a cargo eletivo. Na BA!</p>— José de Abreu (@zehdeabreu) <a href="https://twitter.com/zehdeabreu/status/1369224510717763585?ref_src=twsrc%5Etfw">March 9, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Na publicação, o ator não especificou o cargo para qual pretende se candidatar, entretanto, em 2022 os brasileiros votarão para escolher presidente, governador, deputado federal e deputado estadual.



José de Abreu retornou recentemente ao Brasil após uma temporada na Nova Zelândia. Ele está escalado para "Um Lugar ao Sol", próxima novela das nove da Globo, que terá Cauã Reymond como protagonista.