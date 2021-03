Patrick Schwarzenegger, filho de Arnold Schwarzenegger Reprodução

Rio - Patrick Schwarzenegger, filho de Arnold Schwarzenegger, revelou que trabalhou como segurança da socialite Paris Hilton por um dia. O ator de 27 anos contou sobre o momento durante a participação no programa de Jimmy Kimmel.



Patrick conseguiu o primeiro emprego aos 15 anos, como funcionário do shopping The Grove, em Los Angeles. Na época, Arnold era governador da Califórnia, então passava o tempo inteiro no trabalho acompanhado por uma equipe de segurança.