Publicado 10/03/2021 15:24 | Atualizado 10/03/2021 15:25

A entrevista concedida por Meghan Markle e Harry a Oprah, no domingo, ainda está rendendo nos corredores do Palácio Real. Segundo o jornal "The Sun", a rainha Elizabeth II está furiosa e informou que irá conversar em particular com membros seniores da família.

Dentre os membros estão: o filho da rainha, o príncipe Charles, a mulher dele, Camilla Parker-Bowles, o príncipe William e Kate Middleton. Elizabeth II quer determinar, ao lado dos membros, o que pode ser dito.



Na entrevista polêmica, Meghan confessou que membros da Família Real estavam preocupados com a cor que o filho do casal teria ao nascer. Na segunda-feira, Oprah garantiu que essa conversa não partiu de Elizabeth e nem de Philip.