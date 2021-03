Por O Dia

Rio - George Rivera, pai de Naya Rivera, compartilhou mensagens nas redes sociais nesta terça-feira. Quase um ano após a morte da atriz, George sugeriu que o produtor Ryan Murphy não entrou em contato com a família e nem criou um fundo para pagar a faculdade para Josey, filho de Naya, conforme foi prometido.



Ao responder um fã sobre a declaração conjunta dos criadores de "Glee", Brad Falchuk e Ian Brennan, sobre ajudarem a família após o falecimento de Naya, George disse: "Todos precisam saber o que Ryan Murphy realmente fez... Ou não fez!!! Eu estou prestes a explodir essa história... E certifique-se de que ele saiba que eu sei...".

"Quando você faz parte da elite de Hollywood, algumas pessoas tratam os outros como se fossem 'menos que' eles... Vocalizam um bom jogo, mas é tão superficial quanto os cenários do palco que eles criam. Promessas feitas em público, apenas para esmaecer com o tempo e desculpas... Mesmo em uma tragédia inexplicável...", escreveu."Promessas quebradas... Ultraje falso... Gestos vazios... Nada de telefonema", continuou. Um segundo fã então perguntou: "Eles nunca abriram o fundo fiduciário para Josey? Omg". Cerca de uma hora depois, o pai da atriz respondeu dizendo que Ryan, Falchuk e Brennan ainda estão "comprometidos" em criar o fundo para Josey."Eu, Brad Falchuk e Ian Brennan nos comprometemos a criar um fundo de faculdade para Josey, filho de Naya Rivera, por meio do Naya Rivera Estate Trust", escreveu o produtor. "Temos mantido conversas repetidas com os executores apropriados do seu patrimônio", completou.Para a revista "People", um representante de Ryan disse que ele reafirmou o compromisso com a família de Naya.Naya alugou um barco com o filho na Califórnia em 8 de julho de 2020. Após o atraso da embarcação, a equipe do Lago Piru encontrou o barco apenas com o filho da atriz a bordo. O corpo de Rivera foi encontrado cinco dias depois e a causa da morte foi declarada como afogamento.