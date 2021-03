Geraldo Luís Reprodução

Geraldo Luis voltou a andar após passar dez dias internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O apresentador teve um agravante no quadro e chegou a ser encaminhado para a UTI. Nesta quarta-feira, ele usou as redes sociais para comemorar os primeiros passos dados, ainda nos corredores do hospital.

"A primeira caminhada na UTI ! A sensacao incrivel de poder andar sem falta de ar, vencendo esse virus a cada dia. Anjos @draludhmilahajjar @stephanie.i.rizk e o querido fisioterapeuta Anderson. Primeiros passos depois de dez dias internado. Vamos a travessia como tudo na vida. Obrigado a cada um de voces pelas orações e torcida. O amor de voces me alimenta na alma", escreveu na legenda.



Geraldo Luís foi internado por complicações da covid-19 no dia 28 de fevereiro. Ele testou positivo para a doença uma semana antes de dar entrado ao hospital após o diagnóstico de infecção nos pulmões. Os médicos optaram por interná-lo para não agravar ainda mais o seu estado de saúde.