Por O Dia

Publicado 10/03/2021 19:22 | Atualizado 10/03/2021 19:23

Rio - Gabriela Pugliesi recusou um livro de autoajuda que chegou em sua casa nesta quarta-feira. A influenciadora garantiu aos seguidores que não está precisando da leitura e que pretende doar o livro.



"Vendo meus recebidos e está tudo nesta atmosfera. 'Divorciei, e agora?'. E agora que estou ótima, maravilhosa, plena e feliz da vida. Vou passar para quem está precisando", declarou, se referindo ao fim do casamento de quatro anos com Erasmo Viana.

"Vou doar para quem precisa de luz, porque eu estou emanando. Mas valeu", completou Gabriela, que recentemente chegou a dizer que perdoou o ex-marido.Ela também brincou ao falar que não está se relacionando com ninguém. "Gente, como, se estamos em uma pandemia, em lockdown? Vou fazer com quem, com o Espírito Santo? Vai descer aqui? Haja vibrador", disse.Após o anúncio da separação, muito se especula sobre o motivo do término, mas nenhum dos dois revelou o que levou ao fim do casamento.