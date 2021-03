Projota Reprodução

Projota venceu a prova realizada na tarde desta sábado e é o Anjo da semana no "Big Brother Brasil 21". Além de ganhar o poder de imunizar algum participante e enviar dois para o monstro, o brother também ganhou um carro 0 km.

"Puro mérito, memória e cérebro. Vocês vão conhecer os itens de design do carro desde as cores até os equipamentos", explicou Tiago Leifert antes do início da prova.

Os participantes tinham que memorizar uma sequência de peças que compõem um carro. Quem completasse mais rodadas, ganharia a prova.

Projota liderou a maior parte da prova, seguido de Viih Tube. Para o castigo do monstro, o cantor escolheu João e Sarah.