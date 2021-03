Por iG

Publicado 14/03/2021 14:37 | Atualizado 14/03/2021 14:38

Lucas Guimarães alertou os fãs para prestarem atenção em quem colocam dentro de casa. O marido de Carlinhos Maia contou que pessoas que considerava amigos estavam apresentando outros homens para o comediante. Segundo Lucas, tudo isso aconteceu pelas costas dele quando ele e o marido estavam separados.

"Eu já me afastei de amigos nossos, não sei nem se posso falar que são amigos né? Mas, enfim, pessoas que frequentavam nossa casa, pessoas muito próximas de nós estavam apresentando homens para o Carlinhos. Eu não sou perfeito, todo dia a gente erra e tenta evoluir. Mas se alguém falha comigo, esta pessoa jamais terá nada partindo de mim", contou em entrevista ao programa "Resenha Proibidona", da rádio FM O Dia.O marido do humorista falou que essa situação não aconteceu apenas uma vez e garantiu que cortou essas pessoas de sua vida. "Já aconteceu com duas pessoas que eram próximas de mim, aliás. Nós temos de ter muito cuidado com quem a gente coloca dentro de casa. O relacionamento é algo sagrado, e ninguém tem o direito de mexer. Essas pessoas perderam a minha amizade para o resto da vida", concluiu Lucas Guimarães.