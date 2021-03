Projota Reprodução

Por iG

Publicado 14/03/2021 17:51

A festa deste sábado no "BBB 21" foi patriconada pelo Mc Donald's, todos os participantes usaram pijamas com estampas da empresa e os lanches e as sobremesas do restaurante foram liberados a noite inteira.



Claro que todos os participantes amaram a ideia, passaram a noite toda revezando lanche, sorvete e drinks. Quer dizer... quase todos. O rapper Projota, conhecido por ter um paladar limitado e reclamar de diversas comidas, também reclamou dessa vez.



“Dá pra fazer algum lanche sem queijo? E sem maionese?”, perguntou o brother, na área de entrega dos lanches.



E teve o seu pedido atendido, depois disso seus pedidos vinham escrito: "Projota. Sem queijo e sem maionese".



Nas redes sociais, o pedido foi motivo de piada.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">projota: "faz um lanche pra mim sem queijo"<br>ESSE CANTA QUE "FIZ AMIZADE COM A FOME"!!!! FOOOMEEEE!!ELE FEZ AMIZAAADE COM A FOOOMEEEE</p>— diogo defante (@defantediogo) <a href="https://twitter.com/defantediogo/status/1370968344376061955?ref_src=twsrc%5Etfw">March 14, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">o projota pedindo um lanche sem queijo(??)<br><br>gente, oq esse homem gosta? imagina a mulher desse homem kkk como aguenta</p>— diário de umA travesti (@alinadurso) <a href="https://twitter.com/alinadurso/status/1370966341147095041?ref_src=twsrc%5Etfw">March 14, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">o pessoal da cozinha ouvindo o projota pedir lanche sem queijo <a href="https://twitter.com/hashtag/bbb21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#bbb21</a> <a href="https://t.co/Ev5DRoAAB2">pic.twitter.com/Ev5DRoAAB2</a></p>— rikki (@RikkiKitsune) <a href="https://twitter.com/RikkiKitsune/status/1371094868387319808?ref_src=twsrc%5Etfw">March 14, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">festa do mc donalds e o projota já deve ter tirado a carne, o tomate e o queijo dos lanche e tá comendo pão puro</p>— kaique brasileiro (@kkkkkkaique) <a href="https://twitter.com/kkkkkkaique/status/1370928155293257728?ref_src=twsrc%5Etfw">March 14, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>