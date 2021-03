Arthur na festa do líder Rodolffo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 19:17 | Atualizado 14/03/2021 19:21

Na tarde deste domingo, Arthur brincou com a possibilidade de viver um romance com Juliette, no "Big Brother Brasil 21".

"Imagina se o casal da edição fosse eu e você?", disse Arthur.

"Uma semana e os dois iam para o paredão e saiam os dois. Cancelados", respondeu Rodolffo, que também estava na cozinha neste momento.

Juliette riu da possibilidade e disse que pretende encontrar um namorado quando sair do reality. "Eu tenho que arrumar um paquera que seja bem educado, fino, gentil. Que se for bravo como eu, a gente briga demais", contou.

"Eu tenho uns amigos maneiros aqui no Rio", respondeu Arthur.

Juliette rebateu e disse que o rapaz não pode ser bobo. "Tenho uns amigos do meu jeito assim", respondeu Arthur.