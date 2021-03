Gilberto reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 19:32 | Atualizado 14/03/2021 19:37

Gilberto e Lucas protagonizaram um dos maiores beijões da edição do "BBB 21". Após a festa dessa madrugada, o brother revelou, em uma conversa com Caio, o que mais chamou atenção dele no ator.

fotogaleria

Publicidade

Na conversa, Gilberto falou que nunca abandonou os amigos que fez durante o reality. "Abandonei Lucas? Eu era a fim da rol* dele, mas não tem problema. Quando eu fiquei junto dele, eu não disse a ele que era por causa disso, nunca falei, nunca. Eu vi o tamanho, quando ele trocava de roupa de lado, mas nunca faltei com respeito", confessou.

Também na festa, o brother teve seu momento de conversa com Carla Diaz. A atriz disse que ficou incomodada com o que ele falou dela, durante a estadia no quarto secreto. "Eu já tinha saído e vocês estavam chutando cachorro morto", disse.



Gil respondeu que Carla não poderia reclamar, pois fez igual quando Karol Conká foi eliminada. "A gente julgou a Karol naquele mesmo dia. Você olhou para mim na conversa com Arthur e disse 'cuidado que tem pessoas que chega para falar algo para você, para fazer você estourar'. Você também julgou as intenções, eu julguei a intenção. A gente julga, Carla", falou.