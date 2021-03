Beyoncé e Blue Ivy Reprodução/Instagram

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/03/2021 19:40 | Atualizado 14/03/2021 19:41

Marcado para a noite deste domingo, 14, o Grammy 2021, como é de costume, já tem alguns premiados anunciados antes da cerimônia oficial, como é o caso da cantora Beyoncé. Juntamente com a filha Blue Ivy, de nove anos, ela ganhou a estatura como Melhor Videoclipe com a "Brown Skin Girl".



O prêmio de Melhor Vídeo Musical é concedido ao artista, diretor de vídeo e produtor de vídeo.



Brown Skin Girl superou os concorrentes - Life Is Good, de Future e Drake, Adore You, de Harry Styles, Lockdown, de Anderson .Paak, e Goliath, de Woodkid.



A cerimônia da 63ª edição do Grammy está marcada para começar às 21 horas (de Brasília). No Brasil, o canal TNT fará a transmissão da cerimônia pela TV.