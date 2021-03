Marcio Garcia é apresentador GSHOW/Divulgação

Por iG

Publicado 15/03/2021 08:40 | Atualizado 15/03/2021 10:03

São Paulo - Márcio Garcia, que está escalado para apresentar o "The Voice Kids", se envolveu em uma briga com o vizinho de sua mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O apresentador foi processado por realizar uma obra que teria afetado negativamente o imóvel ao lado.

De acordo com informações do Notícias da TV, Márcio aumentou o muro de sua mansão de três metros para seis, o que teria gerado obstrução de circulação de ar, da paisagem e da iluminação natural, que, por sua vez, teria ocasionado na morte do jardim de flores do advogado Eduardo Antonio Kalache.

Com isso, Garcia virou réu em uma ação em que o vizinho exige que a obra seja revertida. O processo foi aberto em dezembro de 2020.

A briga continua

Em 13 de dezembro de 2020, a juíza Adriana Angeli de Araujo de Azevedo Maia, da 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca, indeferiu o pedido por entender que não havia urgência com a reversão da obra, nem prova de seus efeitos negativos na propriedade de Kalache.

Em 19 de fevereiro de 2021, a relatora Lúcia Esteves analisou o caso e também indeferiu a concessão de efeito suspensivo por falta de provas para dar continuidade ao processo movido pelo vizinho.

Mesmo após a derrota, o advogado que está processando Garcia ainda pode recorrer em segunda instância, para que desembargadores analisem o caso.

Avaliada em 15 R$ Milhões, a mansão onde Márcio Garcia vive com a mulher, Andrea Santa Rosa, e os filhos tem cerca de 5 mil metros quadrados. Ao todo, a propriedade contempla piscina, quadra, quintal imenso, uma cisterna e até teto solar.