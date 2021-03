Giselda Fernandes e resíduos acumulados durante a pandemia Divulgação

Rio - Giselda Fernandes é bailarina e coreógrafa que há 20 anos investiga e busca sensibilizar o olhar humano para as questões ambientais. No espetáculo inédito, Objetos em Redes, que estreia no dia 18 de março, 5ªf, às 19 horas, com transmissão gratuita e ao vivo direto do Teatro Angel Vianna, via Facebook do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, a diretora convidou oito bailarinos como performers, moradores de diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro, com o desafio de utilizar resíduos plásticos encontrados no seu entorno como parceiros na criação coreográfica que fará parte da composição do cenário de Hilton Berredo, que assina a direção artística e Instalação Cênica.

Reunidos sob a direção de Giselda Fernandes, Casul0, Cayo Almeida, Diogo Nascimento, Luciana Barros, Marlúcia Ferreia, Samuel Castelo, Tais Almeida e Wagner Cria no projeto Objetos em Rede, os bailarinos usam os objetos plásticos como parceiros na criação e em busca de uma resposta artística para as questões sobre as mudanças climáticas: o estado de coisas em que cada indivíduo se vê transformado em seres plásticos que desequilibam o planeta.

“Objetos em Redes” não reconhece as fronteiras entre arte e natureza, entre corpo e objeto, entre cidade formal e informal, entre hoje e amanhã: presencialmente ou on-line nos afetamos e queremos afetar a todos com os desafios de cocriar o mundo das futuras gerações.”, reflete Giselda Fernandes



Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc apresentam Objetos em Redes, que conta com o apoio da Prince Claus Fund e da Casa da Palmeira (Cabo Frio-RJ). Esta última, local onde a criadora e elenco se reuniram em imersão criativa, onde ocorreu o processo de pesquisa e ensaios presenciais do espetáculo – em conformidade com todos os protocolos de segurança do Covi-19 no local.



Além das apresentações ao vivo, Objetos em Redes conta ainda a exibição de cinco sessões gravadas nos dias 26, 27 e 28 de março, online e gratuitas. A sessão do dia 26 de março será seguida de bate-papo online com a equipe após a exibição. Também faz parte do projeto duas oficinas ministradas pela coreógrafa (abaixo, serviço completo).



Este projeto tem patrocínio da Lei Aldir Blanc do Estado do Rio de Janeiro - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Lei Aldir Blanc da Prefeitura do Rio de Janeiro - Secretaria Municipal de Cultural e do Prince Claus Fund. Apoio do Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro e da Casa das Palmeiras (Cabo Frio – RJ)

SINOPSE:

Para sensibilizar o olhar humano para as questões ambientais, oito bailarinos convidados como performers. moradores de diferentes pontos da cidade, com o desafio proposto pela coreógrafa de utilizar resíduos plásticos da região de cada um como matéria prima para as apresentações.





SERVIÇO:

OBJETOS EM REDES | DANÇA PERFORMER

Data: 18, 19, 20 e 21 de março | 5af a domingo

Horário: Quinta a Sábado: 19h | Domingo:18h

Transmissão ao vivo do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro | Teatro Angel Vianna

Online: www.facebook.com/centrocoreografico

Classificação: Livre

Duração: 50 minutos

Ingresso: Gratuito



OBJETOS EM REDES | Versão Gravada

Data: 26, 27 e 28 de março

Onde: www.sympla.com.br/eventos/teatro-espetaculo

Sexta às 19h | com bate-papo online com a equipe criativa após a exibição do espetáculo

Sábado e Domingo: 17h e 20h

Classificação: Livre

Duração: 50 minutos

Ingresso Gratuito



OFICINAS ONLINE GRATUITAS (plataforma zoom)

