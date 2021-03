Príncipe Harry disse que não teria se afastado da família se não fosse pela esposa, porque estava preso sem saber Reprodução/YouTube

Publicado 15/03/2021 13:42 | Atualizado 15/03/2021 13:57

São Paulo - Samantha Markle, meia-irmã de Meghan, acredita que o casamento da atriz com o Príncipe Harry está fadado ao divórcio. Para o site TMZ, ela expôs o que pensa sobre as polêmicas entre o casal e a família real.

Para ela, o fim do matrimônio é "questão de tempo". "A menos que eles busquem uma terapia intensa, concordem em ser honestos e peçam desculpas a todos que eles machucaram", disse Samantha.

"Nada sobre o casal nesses últimos dois anos foi sinceso e os danos para a realeza foram imensos, especialmente agora", afirmou a meia-irmã de Meghan em breve vídeo para o TMZ.

"O Harry não tem mais 12 anos, ele esteve no exército, ele deve estar pensando 'tudo isso que você me disse é uma mentira'. Acho que no momento que ele começar a perceber isso as coisas vão ficar feias", acrescentou.

Nas últimas semanas, a entrevista de Harry e Meghan para Oprah Winfrey se tornou um dos assuntos mais comentados. Na ocasião, a atriz disse que não conversa com Samantha "ha duas décadas".

Samantha é filha do primeiro casamento do pai de Meghan, Thomas Markle. Ela, o pai e o irmão, Thomas Markle Jr., não forma convidados para o casamento da duquesa, em maio de 2018.

No ano passado, Samantha também falou sobre um "grande mal" feito por Meghan para a família real. "Ela se tornou uma pessoa totalmente diferente, escolhendo riqueza e fortuna ao invés da família", disse ao jornal The Sun.