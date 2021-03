Juliette e Sarah reprodução da TV Globo

Juliette conversou com Juliette e Rodolffo sobre o queridômetro do dia, no "Big Brother Brasil 21". A consultora de marketing questionou o fato de Projota ter ganho tantos corações e quis entender o que se passa pela casa.

"Projota ganhou 8 ou 7 corações, é o que eu estou vendo no reflexo?", perguntou Sarah.

"No meu caso mesmo, Projota e Pocah que eu votaria né? Os dois já me deram 'carinha feliz', o outro foi Caio por causa da muleta e outro foi Gil (Gilberto)", respondeu Juliette.

"O Gil não vota em você agora", disse Sarah. "Eu não sei até hoje", rebateu Juliette, que completou "Gil está muito difícil".

Sarah disse que iria conversar com o amigo e Juliette pediu para que não falasse nada sobre a conversa que elas tiveram.

"Agora é cada um por si, diz ele que vai tentar alinhar de novo, eu fico só olhando", reforçou Juliette.