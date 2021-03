Meghan Markle AFP

15/03/2021

Rio - O Palácio de Buckingham contratou um escritório de advocacia para investigar as acusações de ex-funcionários da coroa contra a duquesa de Sussex. Segundo o jornal "Sunday Times", funcionários acusam Meghan Markle de ter comportamento cruel, além de intimidar a equipe.



O caso seria tratado por investigadores do Palácio, mas membros da realeza mudaram de ideia. De acordo com alguns relatos, Meghan chegou a levar os assistentes às lágrimas enquanto morava no Palácio de Kensington, após casar com o neto da rainha Elizabeth II, em 2018.