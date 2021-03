Espetáculo 'Eu, Dick' ficará em cartaz gratuitamente a partir do dia 19 de março Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 17:53

Rio - O espetáculo "Eu, Moby Dick", criada a partir da dramaturgia de Pedro Kosovski sobre a obra-prima de Herman Melville, fica em cartaz gratuitamente de 19 de março a 04 de abril no canal de YouTube do Centro de Artes da UFF.

Esta nova versão, chamada "Eu, Moby Dick :: na rede", trata a obra como um vídeo-arte, uma experiência digital imagética-sonora-sensória, que se aproveita dos recursos cinematográficos e multimídias para conduzir os espectadores nas profundezas da psique humana retratados na obra de Melville pelo viés da tecnologia, nas impactantes imagens criadas pelos irmãos Rico e Renato Villarouca e criação polifônica de Daniel Castanheira e Felipe Habib.



“A estrategia dramatúrgica para a recriação do texto de Melville propõe o ato de leitura como ato performativo. Nesse sentido, o protagonismo e do ‘leitor’, ou melhor, no teatro-arte-coletiva, dos ‘leitores’, como modo de criar alguma mediação possível entre as palavras de Melville e aquilo que necessitamos dizer com urgência para os nossos tempos”, defende o autor Pedro Kosovski.



Publicidade

No elenco, Gabriel Salabert, Kelzy Ecard, Márcio Vito e Noemia Oliveira se lançam no desafio de viverem ao mesmo tempo o Capitão Ahab, Ismael, Moby Dick e o próprio navio Pequod, levando a questionamentos sobre os caminhos escolhidos e confrontados. Para esta versão online, foram pensados videografismos que nos fazem viajar pelos subconscientes das personagens, suas reflexões, medos, anseios e ambições.



SERVIÇO:



Eu, Moby Dick :: na rede



Onde: YouTube do Centro de Artes da UFF - https://youtube.com/c/CentrodeArtesUFFOficial



Temporada: de 19 de março a 06 de abril



Horários:



Sexta-feira a domingo



19 a 21 de março - às 20h



26 a 28 de março - às 18h



02 a 04 de abril - às 20h