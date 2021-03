Debates acontecem entre 15 e 20 de março, com transmissão ao vivo via Zoom e Youtube Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 18:03

Rio - A partir desta segunda-feira os trabalhadores das artes de todas as regiões do Brasil se reúnem para discutir os impactos da pandemia de Covid-19 no setor e aspectos das carreiras ligadas à técnica artística. A série de debates Os Invisíveis acontece online, com transmissão ao vivo via Zoom e Youtube, e o público pode acompanhar gratuitamente. Informações detalhadas sobre a programação e inscrições estão disponíveis em www.debatesdosinvisiveis.com.br. O público que acompanhar os debates via Zoom terá direito a certificado de participação, mas é necessário inscrição prévia no site do evento.

Serão seis mesas de debates, uma por dia, entre os dias 15 e 20 de março, das 15h às 18h. Os encontros terão foco no universo de produtores, operadores de luz e som, aderecistas, figurinistas, visagistas, diretores e outros profissionais que atuam por trás das cortinas. Os temas abordados também envolvem discussões sobre formação, desafios, falta de visibilidade de quem executa funções essenciais ao teatro, além do aumento das dificuldades de se trabalhar com cultura nos últimos anos.



A transmissão do evento na plataforma Zoom contará com intérprete de Libras todos os dias. Os debates também poderão ser acompanhados ao vivo no canal Debate dos Invisíveis no Youtube.

PROGRAMAÇÃO



Mesa 1 | A Regência da Coxia: debate com Diretores de Palco e Assistentes de Direção Cênica



Data: 15/03 Hora: 15h às 18h



Mediadores: Caroline Vieira e Rafael Bicudo.



Debatedores: André Di Peroli, Cláudia Salomão, Elisete Jeremias, Malu Gurgel e Marcelo Gomes.



Inscrições: https://cutt.ly/ek3BeuC



Mesa 2 | A Segunda Pele: debate com Visagistas, Figurinistas e Equipe de camarim



Data: 16/03 Hora: 15h às 18h



Mediadoras: Desirée Bastos e Tiça Camargo



Debatedores: Divina Lujan, Edmylson Rosas, Eilen Queiroz, Fábio Namatame e Guida Maria.



Inscrições: https://cutt.ly/yk3BcPk



Mesa 3 | O Tom da Cena: debate com Criadores e Operadores de Luz e Som



Data: 17/03 Hora: 15h às 18h



Mediadores: Aldo Bellingrodt e Irma Vidal



Debatedores: Fábio Retti, Marcelo Augusto Santana, Sérgio Ferreira, Tainá Rosa e Valéria Lovato.



Inscrições: https://cutt.ly/Ik3BPlP



Mesa 4 | A Construção do Espaço: debate com Cenógrafos e Cenotécnicos



Data: 18/03 Hora: 15h às 18h



Mediadores: Alício Silva e Renata Mota



Debatedores: Aníbal Marques (Pelé), Giorgia Massetani, José Geraldo Martins, Katiana Aleixo e Mizael Costa.



Inscrições: https://cutt.ly/8k3BV1k



Mesa 5 | O Movimento Preciso: debate com Maquinistas, Montadores e Contrarregras



Data: 19/03 Hora: 15h às 18h



Mediadores: Claudio Bastos e Flávia Furtado



Debatedores: Andreyw Batista, Claudia Macedo, Fred Barbosa, Sandra Satomi e Thayson Augusto.



Inscrições: https://cutt.ly/kk3B9R6



Mesa 6 | Do início ao fim: debate com Produtores Executivos, Técnicos e Artísticos



Data: 20/03 Hora: 15h às 18h



Mediadores: Renata Borges e Tarcísio Santório



Debatedores: Anna Patrícia Araújo, Cieny Farias, Nandressa Nuñez, Simone Fontes e Tatiane Fernandes.



Inscrições: https://cutt.ly/Dk3B6aQ