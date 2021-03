Por O Dia

Publicado 15/03/2021 18:27

Rio - Sandra de Sá revelou que já recusou uma proposta para ser namorada fake de um jogador de futebol. Em uma entrevista à "Quem", a cantora de 65 anos não citou o nome do atleta, mas disse que foi pressionada por uma gravadora a esconder sua sexualidade quando mais nova.



"Queriam que eu namorasse um jogador de futebol. Tô fora. Sai da gravadora, mas não por briga. Todos os diretores e presidentes de gravadoras são meus amigos até hoje. Sempre sai pela porta da frente. Quando perco o tesão, peço para sair na boa. Todos que me deram oportunidade de trabalho são pessoas importantes na minha vida. Mas a pessoa mais importante na minha vida sou eu. Tenho que cuidar de mim, se não, como vou cuidar dos meus?", questionou Sandra.

fotogaleria

A cantora também falou que antes de entrar para o meio artístico, fez de tudo um pouco. "Sempre fui assim, virona desde pequena. Fui de carona uma vez, em 1975, para São Lourenço, em Minas Gerais, para conhecer a Escola de Eubiose. Fui hippie, viajei muito de carona para Guarapari, no Espírito Santo, vendendo pulseirinha, dormia em banco de pracinha. Mas tudo de uma maneira muito saudável", contou.Sandra relembrou o bairro onde cresceu e disse que levava o filho para brincar em Pilares mesmo após se mudar para o Leblon. "Sou o que sou porque ralei, mas nunca foi precisei trabalhar para pagar minha faculdade. Quando passei, ganhei um Fusquinha, depois meu pai trocou por uma Brasília. Ia para faculdade de carro e levava o meu violão. Morava na Rua Guarabu, número 210, em Pilares.Tenho muito orgulho de ser suburbana. Mesmo quando já morava no Leblon, levava meu filho para brincar lá. Ele ficava todo ouriçado querendo ir para Pilares, para soltar pipa, brincar na rua", disse.A cantora disse que a pandemia está sendo uma oportunidade para se conhecer melhor, além de explicar que a mulher, Simone Floresta, de 35 anos, é sua maior apoiadora e que a parceira entre as duas é tão boa que não sente falta de ir para rua e frequentar eventos. "Toda vez que saio, fico doida para voltar para casa. São muitos projetos que estamos envolvidas. Estou me preparando para comemorar os meus 41 anos de carreira. Também estou cuidando do lançamento de novos artistas. E não só lançar, nós estamos dando todo apoio psicológico para esses artistas e capacitando eles para não se tornarem dependentes de nós. Quando comecei senti muita falta disso", completou.