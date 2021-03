Gilberto Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 18:37 | Atualizado 15/03/2021 18:38

Nesta segunda-feira, Gilberto conversou com Projota na área externa da casa do "BBB 21". No papo, o brother desabafou sobre as últimas conversas que teve com Juliette, após a formação do paredão de domingo.

fotogaleria

Publicidade

Na DR que teve com a paraibana, Juliette disse que só não votou em Gil porque ele poderia ser eliminado por ter sido "desleal" com ela. Par o brother, essa confissão o pegou em cheio.

"Sofri com coisas que eu ouvi, sofri muito. Ouvi que 'se você estivesse nesse paredão eu acho que você sairia', a pessoa dizer isso pra você, me dói muito. Entendi. É o jogo, mas me doeu muito", desabafou.

Publicidade

"Me doeu, mas conversei com ela, estamos tentando melhorar nossa relação, mas eu não vou mais ficar com medo, convivendo com medo, preocupações", completou Gil.

Projota respondeu que eles dois e Arthur serão sempre foco de votos.