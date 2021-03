BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 21:00 | Atualizado 15/03/2021 21:12

A amizade entre Gilberto e Juliette está estremecida no "Big Brother Brasil 21". Após a formação do Paredão de domingo, a dupla bateu um papo sincero, no qual a sister revelou falta de confiança no brother. Nesta segunda, Gil ainda sentiu as consequências da conversa e Ju explicou para Sarah o que rolou entre os dois. Além disso, Projota não gostou muito de ter sido indicado pelo líder e xingou muito pela casa. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas.

fotogaleria

Publicidade

Projota ficou revoltado por ter sido indicado por Fiuk ao paredão na noite deste domingo . O rapper está na berlinda ao lado de Thais e Pocah. Ele acredita ter sido apunhalado por Fiuk. "Foi uma punhalada na cara dura. Não tem como aceitar isso, tudo faz parte do jogo óbvio, mas que parte você chegou em mudança? Como é que você vem falar de mudança? Fiuk, não sei como você pode apontar como um defeito de alguém a mudança. Até porque, você foi pro paredão e voltou outra pessoa. Assim que você estalou", disse o rapper para Fiuk, que afirmou que deveria ter conversado antes com Projota.



Arthur também não gostou nada de ter o amigo no Paredão . O crossfiteiro ficou mais irritado até que o próprio Projota e xingou Fiuk de todos os nomes possíveis e imagináveis, na noite deste domingo. "Cu**. Faço questão de tocar o terror na festa dele quarta, moleque mimado da porra, se fo**", disse Arthur, que também disse que Projota não deve ser eliminado.

Publicidade

"Ele não é meu pódio. Estou descomprometida das coisas que fiz a ele. Eu vou julgá-lo a partir de agora pelas ações dele e não por meu carinho, meu amor e minha lealdade, porque ele quebrou isso. Eu não posso ficar obrigada pelo meu sentimento, ele fazendo coisa que está me chateando, e eu dizendo: 'Não voto, porque ele é meu parceiro'. Eu não vou fazer isso. Não posso ficar presa a uma coisa que não estou mais acreditando", destacou ela, que concluiu: "Se ele usar isso para colocar o povo contra mim, aí é que ele vai arrumar briga. Não gosto dessas coisas, não".

Publicidade

Gil negou e a paraibana contou o que estava sentindo. "Gil, a gente acabou de brigar, estou sentindo que você esta na defensiva". O pernambucano tentou se defender. "Eu senti que era você. Eu não quero isso, eu não estou preocupado com isso não. Eu quero aproveitar, voltei da bate e volta ontem graças a Deus". Juliette, então, alertou o doutorando em economia: "Não quero entrar nesse modo, não sou sua adversária. Não quero discutir com você, mas se você quiser vai ter".

Publicidade

Em seguida, Gilberto conversou com Projota sobre o papo com Juliette . "Sofri com coisas que eu ouvi, sofri muito. Ouvi que 'se você estivesse nesse paredão eu acho que você sairia', a pessoa dizer isso pra você, me dói muito. Entendi. É o jogo, mas me doeu muito", desabafou.

"Me doeu, mas conversei com ela, estamos tentando melhorar nossa relação, mas eu não vou mais ficar com medo, convivendo com medo, preocupações", completou Gil.

Publicidade

O que será que esse Jogo da Discórdia de hoje reservará aos brothers da casa?