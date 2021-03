Sarah reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 20:45 | Atualizado 15/03/2021 20:51

Na tarde desta segunda-feira, Sarah refletiu sobre seu voto no Paredão do último domingo. Em uma conversa com Viih Tube, Thaís e Juliette, a consultora de marketing disse que se arrependeu.

Publicidade

fotogaleria

"Eu me arrependi de não ter ido na Carla". Juliette questionou o motivo do arrependimento e Sarah respondeu: "Porque eu sou opção de voto dela, eu tenho certeza mais que absoluta", explicou a consultora de marketing rindo. "Ela falou?", perguntou Thaís. "Ela escutou eu falando coisa dela. Só se ela fosse doida de não me colocar como opção. Ela vai me colocar", disse a sister. "Depende do que falou, né?", colocou a paraibana.



Publicidade

"Eu falei o que eu tinha falado para ela, mas falei sem papas na língua, né? A gente fala com educação quando vai falar com a pessoa. É diferente quando você fala com a pessoa e quando fala para os amiguinhos", comentou a brasiliense. "É bem diferente. Exatamente. A gente acha que está em casa", disse Thaís.