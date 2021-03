Espetáculo ’Arteiro em Manifesto’ com Roberto Rodrigues Divulgação/Leo Bandeira

Rio - Mestre Palito é excêntrico, um bufão andarilho e irônico, um reciclador de ideias e objetos, que mesmo ácido e absurdo, consegue o riso e afeto. E, por não estar na praça, pede licença para entrar nas casas da plateia virtual. Arteiro em Manifesto é Roberto Rodrigues dando vida a Mestre Palito, que a partir de 19 de março — por duas semanas, de 6af a domingo, em sessões às 18 horas e às 20 horas, pelo Sympla, online e gratuito — pretende ampliar a criatividade como ferramenta necessária para transformação social, abrindo espaço para reflexões através do riso e do absurdo.

“A arte é a única ferramenta, na qual acredito, vislumbrar novos mundos possíveis, onde sejamos mais generosos, empáticos e equitativos. Essa obra abarca com sutileza e acidez assuntos contundentes, como a desigualdade e o capitalismo. E como disse Manoel de Barros: É preciso transver o mundo”, reflete Roberto Rodrigues.

Com profissionais de grande reconhecimento nacional que assinam a equipe técnica, Arteiro em Manifesto ganha tom cômico e ácido, permeado de teatro e comédia física. E Roberto Rodrigues idealizou o personagem impregnado dessa arte manifestada através do riso, da comunhão democrática da rua, do teatro, do circo, do encantamento da música, da transcendência do espírito pelas artes plásticas, dos questionamentos a partir da filosofia e o poder através da troca de saberes. E, por tudo isso, Arteiro em Manifesto será encenado, e transmitido, diretamente da calçada da casa do ator.

“O caos está na obra como está em todos nós neste momento, o tempo, as políticas, os colapsos, a obra poderia muito bem se tratar de um universo distópico, porém é presente, está no presente. E é sobre esse momento de mudança que ela aponta, a necessidade de mudar. Acho que é isso.”, destaca Roberto Rodrigues

Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc apresentam Arteiro em Manifesto, uma obra teatral idealizada pelo ator Roberto Rodrigues. É inspirada nos poetas, artistas mambembes, músicos de rua e palhaços de feira. Um respiro da realidade através do entretenimento, do lúdico, do poder de transformação pelos questionamentos que a arte é capaz de conceber.

“Procuro colocar em cena essa possibilidade de um outro, ou alguns outros mundos possíveis, porém sem apontar direções, apenas questionando, provocando. E Arteiro em Manifesto para mim é uma obra que jamais estará pronta, porque ela mesma tem em sua construção um princípio utópico. Nesse momento é uma proposta cênica, online, entre espectador e uma cena híbrida, que mescla teatro, cinema, música, artes plásticas, literatura, e que batizamos de "feito-teatro-fake", ou apenas faketeatro.”, complementa Roberto Rodrigues

Sinopse Arteiro em Manifesto



Mestre Palito é excêntrico, um bufão andarilho e irônico, um reciclador de ideias e objetos que mesmo ácido e absurdo, com acolhe com riso e afeto, entrega um respiro de realidade através do entretenimento, do lúdico, do poder da criatividade, da transformação pelos questionamentos que a arte é capaz de conceber. É inspirada nos poetas, artistas mambembes, músicos de rua e palhaços de feira.

