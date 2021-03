Elton John em especial exibido na Record TV fotos Divulgação

Publicado 16/03/2021 14:35

Rio - Elton John compartilhou uma publicação nas redes sociais acusando o Vaticano de hipocrisia após a Igreja Católica alegar que não poderia mais abençoar casais do mesmo sexo. O cantor de 73 anos, que é casado com David Furnish desde 2014, revelou que o Vaticano investiu "milhões" em sua produção "Rocketman", de 2019.



"Como pode o Vaticano se recusar a abençoar casamentos gays porque eles 'são pecado', mas felizmente lucrar investindo milhões em 'Rocketman', um filme que celebra minha descoberta da felicidade de meu casamento com David?? #hipocrisia", escreveu. No post, Elton marcou a Igreja Católica e o Papa Francisco.

A Congregação para a Doutrina da Fé disse que Deus "não pode abençoar o pecado" ao se explicar sobre a união entre pessoas do mesmo sexo. A declaração dizia: “A presença em tais relações de elementos positivos, que por si só devem ser valorizados e apreciados, não pode justificar essas relações e torná-las objetos legítimos de uma bênção eclesial, uma vez que os elementos positivos existem no contexto de uma união não ordenada ao plano do Criador".

Segundo o jornal "The Daily Beast", o Vaticano investiu tanto em "Rocketman" quanto em "MIB: Homens de Preto Internacional".