Por O Dia

Publicado 16/03/2021 17:24 | Atualizado 16/03/2021 17:26

Rio - Gloria Pires compartilhou com seus seguidores uma foto antiga. A atriz usou a imagem para falar sobre a semelhança com os quatros filhos Cleo, Antonia, Bento e Ana.



"Uma mistura de Cleo, Antonia, Ana e Bento", escreveu a matriarca. Nos comentários, os seguidores também falaram sobre a semelhança.

Cleo, filha mais velha da atriz, é fruto do relacionamento com Fabio Jr. Antonia, Ana e Bento são filhos de Gloria com o atual marido, Orlando Morais."O Bento com cabelos grandes", escreveu um seguidor. "Parece muito mais a Antonia", disse outra. "Tiraram xerox de você", "Da pra confundir", foram alguns dos comentários.