Publicado 16/03/2021 18:32

Gayle King, apresentadora e amiga de Meghan Markle , afirmou nesta terça-feira (16), que a duquesa tem provas de tudo o que falou em entrevista para Oprah Winfrey no dia 7 de março.



A apresentadora já havia dito que o príncipe Harry ligou para William e Charles. Ela também contou que Meghan tem documentos sobre as acusações. "Meghan tem documentos para apoiar tudo o que ela disse na entrevista com a Oprah. Tudo", disse hoje Gayle ao programa CBS This Morning.