Rio - Torcedor do Santos declarado, o rapper Projota, que foi o sexto eliminado do "BBB 21" , descobriu que seu time foi derrotado na Libertadores pelo Palmeiras em conversa com a apresentadora Ana Clara, no "Bate-Papo BBB".

"Ah, não acredito nisso. A gente tomou um pau?", perguntou o cantor, que se mostrou bastante surpreso e decepcionado com o resultado do time do coração.

Quando a apresentadora revelou que foi com um gol aos 53 minutos do segundo tempo, ele desabafou: "Como assim, gente? Eu só me ferrei, velho. Agora acabou tudo. Se o Santos não ganhou, agora acabou".

Foi durante a entrevista que o rapper ficou sabendo que o Mundial de Clubes já aconteceu e que a fase pré-Libertadores já começou.

