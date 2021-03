Grazi e Mariana Reprodução

Publicado 17/03/2021 16:55 | Atualizado 17/03/2021 16:59

Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond compartilhou com seus seguidores do Instagram uma foto ao lado de Grazi Massafera, ex-mulher do galã.

As modelos alegam ter uma relação amigável desde o começo da relação de Mariana com Cauã, que começou em 2016 e foi oficializada em 2019. Grazi e Cauã terminaram em 2013, e são pais de Sofia, de 8 anos.

