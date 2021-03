Disparar Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 18:55

Orochi, BIN, Borges e Azevedo se reúnem para o lançamento de "Disparar". O single e clipe estão disponíveis no canal oficial da gravadora Mainstreet no Youtube e nas plataformas digitais.

"Disparar" fala de vivências e relações do cotidiano, como a violência e até amores pessoais. Juntos, os artistas somam mais de 8.5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e possuem músicas nos principais charts do Brasil.