Arthur está sentindo muito a saída de Projota no Paredão desta semana. O brother passou o dia se lamentando e tentando entender o motivo da eliminação do amigo. Além disso, um abalo sísmico no G3 gerou algumas DRs entre Juliette, Sarah e Gilberto. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas de reality.

"Não se feche de novo. Vai ter que se esforçar para não voltar para a zona que você estava antes", pediu Carla. "Eu sou o próximo", respondeu Arthur, após a saída de Camilla do quarto. Ele disse a atriz que a saída de Projota é um recado sobre o tempo que lhe resta dentro do "BBB 21".

E ainda sobrou tempo para uma fofoquinha na madrugada, Viih disse a Sarah que não se incomodou com a opinião de Gil sobre ela durante o "Jogo da Discórdia". E mais, a youtuber que estava "cagando" para a opinião do economista e da sister, e que só lhe importava que Carla tivesse visto sinceridade no seu pedido de desculpas.

Depois disso, Sarah foi imediatamente contar para Gil sobre a resposta de Viih. Ao saber que a youtuber ficou indiferente às suas indiretas, o economista se revoltou: "Se eu ganho o líder, ela vai ter que ouvir", declarou.

Gilberto e Juliette também tiveram uma longa (e séria) conversa durante a tarde . A advogada desabafou sobre tudo o que estava incomodando ela e o economista ficou um bom tempo só ouvindo. Quando acabou de falar o que queria, a paraibana voltou para dentro da casa e deixou o pernambucano sozinho na academia. Nesse momento, ele caiu no choro.

Vale lembrar que hoje ainda tem festa do líder Fiuk. O que será que a balada (e o álcool) reservam para a noite?