Juliana Paes Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 21:41 | Atualizado 17/03/2021 21:42

Juliana Paes participou de uma entrevista para o canal de Thais Fersoza no YouTube. Na conversa, a atriz abordou temas como carreira, família e pandemia. Nesse último, Juliana falou sobre a luta que travou consigo mesma para parar de fumar em tempos de coronavírus.



fotogaleria

Publicidade

"Não posso dizer que sou demais, que sou fera. Eu fiquei com medo. Eu tenho bronquite, asma e todas essas coisas. Eu não posso ser a pessoa que fuma várias vezes por dia, é mais veneno pra mim do que para pessoas que não têm problemas respiratórios. Eu tive uma crise em abril, no começo da pandemia, de ficar toda entupida. Falava 'Meu Deus, eu vou morrer se pegar Covid-19, que ataca essa área. Se eu tiver debilitada, vou parar num respirador", explicou a atriz.

Ju Paes também contou como foi o processo de largar o cigarro. "Usei aqueles adesivos [de nicotina], e funcionam. A gente tem a fissura pelo gesto, a companhia, a fumaça... tudo! São muitas coisas. Mas a parte química, o patch dá conta. Dei uma descontada na comida. Acho que não vou voltar. É um vício muito maldito. Morro de vontade. Se eu tomar uma cerveja, meu Deus... cerveja é o gatilho. Não é fácil. Nunca vou dizer nunca, mas pretendo não voltar", disse.