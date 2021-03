Peça Minhas Queridas: Simone Evaristo (E) e Marilene Grama Divulgação

Publicado 18/03/2021 13:53

Depois do Sucesso da temporada paulista, em 2020, Minhas Queridas entra em cartaz na internet para celebrar a obra de uma das mais importantes escritoras da literatura brasileira. A nova temporada acontece de 19 a 28 de março, sextas às 20 horas e aos sábados e domingos às 19 horas. A montagem é uma homenagem à escritora nascida no povoado de Tchechelnik, na Ucrânia, que chegou ao Brasil com a família aos dois meses de idade, fixando residência em Alagoas e depois em Recife.



O espetáculo reúne trechos das cartas íntimas escritas por Clarice Lispector para as irmãs Elisa e Tânia, durante os 15 anos em que viveu no exterior, acompanhando o marido em missão diplomática. Nas confidências trocadas com as irmãs, por quem nutria um amor incondicional, ela denuncia "um mundo de representação" e descreve, sem reservas, o período que viveu "como esposa de diplomata". Ficaram marcas profundas e transformadoras na vida da escritora, que morreu precocemente aos 57 anos, deixando um vasto legado de contos, crônicas e romances.

A montagem é uma realização da Cia. de Teatro Diversão & Arte, com direção e dramaturgia de Stella Tobar. Marilene Grama e Simone Evaristo interpretam duas atrizes que estão montando um espetáculo e revelam o conteúdo da correspondência de Clarice, durante esse período da vida da escritora.

Serviço:

Minhas Queridas

Temporada online e gratuita De 19 a 28 de março

Sextas às 20h Sábados e Domingos às 19h

Todo dia um bate-papo sobre Clarice Lispector, após o espetáculo, com mediação de Stella Tobar

