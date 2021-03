O ponto de cultura " Vidigal Capoeira realiza cursos diversos da cultura afro Divulgação/Hertz Oliveira

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 14:16

O ponto de cultura Vidigal Capoeira promove, nos dias 9 e 10 de abril, um evento cultural para os moradores do Vidigal e arredores. Com o intuito de fomentar a cultura local, o evento vai contar com lançamentos de livros e CDs, roda de capoeira, intervenção teatral, encontro de mestres da cultura, apresentações de danças afro-brasileiras e o show de lançamento do CD Saravá Jongueiros da Casa.

Serviço

Evento Cultural

Local: Ponto de cultura Vidigal Capoeira

Data: 9 de abril, a partir das 19h; e 10 de abril, a partir das 10h.

Endereço: Avenida presidente João Goulart, 737 - Vidigal

Entrada Gratuita