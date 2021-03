Jesus Luz namora na praia com a mulher, Carol Ramiro

Rio - Jesus Luz e sua mulher, a DJ Carol Ramiro, estiveram na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira. Apaixonados, Jesus e Carol trocaram muitos beijos e carinhos no mar. O casal deixou o local de mãos dadas. Jesus estava usando máscara de proteção contra o coronavírus ao deixar a praia. Sua mulher, no entanto, não estava.

