Em 'Liga da Justiça', Cyborg, The Flash, Batman e Mulher Maravilha se unem para impedir o fim do planeta Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 15:00

Rio - Após lançar sua versão épica de "Liga da Justiça", o diretor Zack Snyder já está pensando em projetos para o futuro. Segundo o Snyder, seu maior sonho é adaptar uma HQ clássica, a "Batman - O Cavaleiro das Trevas", de Frank Miller, lançada em 1980.

Em entrevista para o site "UNILAD" sobre os projetos em sua lista, Snyder disse que deseja produzir o filme sombrio com o Batman. "Eu sempre quis fazer uma adaptação real e super fiel de O Cavaleiro das Trevas. Fora isso, estou meio que feliz onde estamos com nossa produção cinematográfica", afirmou. O diretor também disse que o HQ de Frank é ancorado em um personagem da Marvel. "Também acho 'Elektra Vive' uma graphic novel incrível", completou.

Publicidade

O filme "Liga da Justiça" contava com Snyder na direção, até ele perder a filha e Joss Whedon assumir o cargo, mas a produção teve uma má recepção pelo público. Assim nasceu uma campanha para que Snyder criasse uma versão do filme, o que deu origem ao "Snyder Cut", disponibilizado em plataformas de streaming.