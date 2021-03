Demi Lovato reprodução - internet

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 15:43 | Atualizado 18/03/2021 15:45

Rio - O documentário "Dancing With the Devil", que fala sobre a vida de Demi Lovato, está cheio de revelações. Desde os detalhes sobre a overdose da cantora em 2018 até o noivado com Max Ehrich no ano passado. Demi abriu o jogo sobre o relacionamento com o ator e os motivos para o fim do noivado.



“Todas as pessoas que estavam tipo, 'Oh, eles se precipitaram' ou 'Não vai durar', eu disse, 'você provou que eles estavam certos'”, disse Demi, de acordo com a "US Weekly". “Ficamos juntos por apenas quatro a cinco meses e, honestamente, era propaganda enganosa", completou.