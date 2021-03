Carla Diaz chora e é consolada por Pocah Reprodução / TV Globo

Publicado 18/03/2021 17:31 | Atualizado 18/03/2021 17:33

A festa do líder Fiuk deu o que falar para o casal Carla Diaz e Arthur. Depois de muito discutirem a relação, a sister parece ter tomado uma decisão sobre o futuro dos dois. Na tarde desta quinta-feira, Carla conversou com Thaís, João e Fiuk sobre o que pensa sobre a situação.

"Ah, acho que a gente terminou mesmo. Acho que mexeu muito a saída do Projota, somou muito com as questões passadas dele. Só que é foda. Eu sei que eu fiz tudo o que eu podia, mas chegou no meu limite. Aí ele queria que eu decidisse alguma coisa. E é isso, fim. Aí eu decidi a vodka", contou Carla.

Na manhã desta quinta, Carla Diaz estava sentada na cozinha da xepa quando Pocah se juntou a ela. "Estou do seu lado", disse Pocah, sem dizer a que estava se referindo. Confusa, Carla pediu para a funkeira explicar do que estava falando.

Pocah afirmou estar com "ranço" das atitudes de Arthur no relacionamento com Carla e disse que não vai mais se envolver. Carla pediu, então, para a funkeira compartilhar o que escutou. "O que ele falou? Que ele é bicho solto? Fala, amiga. Na minha cara ele não fala nada", pediu a atriz. "To te perguntando, por favor, seja sincera comigo", completou.

Pocah resistiu, mas acabou cedendo. "Ciuminho de Fiuk. Falou que não ia ficar com uma mina que abraça o cara que botou o amigo dele pra fora", revelou. ""Pfff! Ele abraçou o Fiuk hoje!", respondeu Carla. "É isso que eu falei pra ele. Ele está sem argumento", disse Pocah.