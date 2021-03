Mark e Jennifer em De Repente 30 Reprodução

Publicado 18/03/2021 19:19 | Atualizado 18/03/2021 19:20

Rio - A atriz Jennifer Garner, que estrelou o filme "De Repente 30" ao lado de Mark Ruffalo, revelou que o ator quase abandonou as filmagens do longa por causa da cena de dança protagonizada por eles. Em entrevista ao site "The Skimm", Garner lembrou a tensão de Ruffalo no set de filmagens.



Questionada sobre as melhores lembranças de 2004, a atriz citou a cena da dança e contou sobre os ensaios. “Começamos a aprender a dança. No nosso primeiro ensaio estávamos eu, o Mark e a Judy Greer”, disse.

“Eu e a Judy sempre dançamos a vida inteira e o pobre do Mark não fazia ideia do que teria de fazer quando entrou nessa. Ele odiava os ensaios a ponto de quase ter abandonado o filme”, lembrou. Mark insistiu nos ensaios e acabou ficando no elenco.