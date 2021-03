João Luiz e Igor Moreira Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 19:53 | Atualizado 18/03/2021 19:54

Rio - Igor Moreira, namorado de João Luiz, participante do "BBB21", usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira para comentar sobre uma fala de Juliette. Durante uma conversa com Carla Diaz e João, a advogada falou sobre os homens da casa e questionou a orientação sexual de Lucas.



“Da pra gente gostar das pessoas e reconhecer o erro. A fala da Juliette é bastante incômoda pra mim. Porque o João gay casado é com um homem bissexual. Então fica a reflexão aí né amados e amadas”, escreveu.

“Tá muito difícil ser mulher nesse programa. Os ‘cabra’ desse programa metade é casado, 20% é gay, os outros…”, disse Juliette, que foi interrompida por Carla que completou: "Tudo frouxo".



Igor e João estão juntos há quase cinco anos e tem planos de oficializar o relacionamento.