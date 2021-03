Por iG

Publicado 22/03/2021 14:41 | Atualizado 22/03/2021 14:42

A família real está trabalhando para lidar com a crise causada pela entrevista que Meghan Markle e Harry deram a Oprah Winfrey. A ex-duquesa contou no programa de TV que foi alvo de comentários racistas quando fazia parte da família real. Meghan disse que membros da realeza estavam preocupados com o quão escura a pele de Archie seria. Após essas acusações, a Rainha Elizabeth II estaria cogitando contratar um chefe de diversidade para o palácio.

Uma fonte do Palácio de Buckingham disse à revista People que desde antes da entrevista medidas para inclusão e diversidade já estavam sendo tomadas. Porém, as falas de Meghan teriam mostrado a necessidade de trabalhar mais nessas áreas."Nós temos políticas, procedimentos e programas ativos, mas não vimos o progresso que gostaríamos no que diz respeito à diversidade. Ainda há muito a ser feito, sempre podemos melhorar. Esse trabalho está em andamento e tem total apoio da família", diz.Entre as medidas a serem tomadas, está a possível contratação de um profissional para coordenar os trabalhos com diversidade. "Com certeza a ideia de ter alguém para comandar esse trabalho com diversidade e inclusão nas três casas reais é algo para ser considerado. Ainda é cedo, entretanto, para anunciar planos concretos. Estamos escutando e aprendendo para fazer isso da maneira certa", finaliza.