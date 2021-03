Fábio Porchat, Malu Valle e Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 15:19 | Atualizado 22/03/2021 16:18

Rio - Amigos de longa data, Fábio Porchat resolveu compartilhar com os seguidores uma foto antiga ao lado de Paulo Gustavo. O humorista fez uma apelo ao amigo e torceu pela recuperação de Paulo, que está intubado por complicações da covid-19.



"Ele ia odiar essa foto. Ia me ligar pedindo pra eu parar de postar essas coisas antigas. Por isso mesmo que eu tô postando. Pra ele recuperar logo, sair dessa e me dar um esporro o quanto antes! Só apago se você sarar! Meu amigo, a gente precisa de você aqui! Te amo, Paulito!", escreveu. Na foto, Paulo Gustavo aparece ao lado de Malu Valle e Porchat.