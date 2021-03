Harry e Meghan mandam de volta R$ 35 milhões em lembranças AFP

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 16:34 | Atualizado 22/03/2021 16:43

Rio - A entrevista polêmica de Meghan Markle e Harry para Oprah Winfrey no início do mês ainda está rendendo. Na conversa, os duques de Sussex revelaram ter selado a união três dias antes da festa luxuosa, afirmando que a cerimônia contou apenas com o casal e um arcebispo. Nesta segunda-feira, o jornal inglês "The Sun", publicou um documento que desmente o que foi dito por eles.



O tabloide teve acesso à certidão de casamento original de Meghan e Harry. O documento foi fornecido pelo Registro Geral ao jornal. A certidão mostra que as formalidades matrimoniais aconteceram em 19 de maio de 2018, no Castelo de Windsor.